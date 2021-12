Batalhão de Choque faz varredura no Conjunto Penal de Feira

Policiais do Batalhão de Choque fazem uma varredura no Conjunto Penal de Feira de Santana (a 109 km de Salvador) nesta quarta-feira, 11. Eles tentam localizar armas improvisadas, celulares e drogas nas celas.

Um ônibus do Batalhão de Choque chegou na unidade no início da manhã. Cães farejadores também participam da ação.

Não há informações do que teria motivado a vistoria. Contudo, o trabalho acontece um dia após a Ordem dos Advogados do Brasil seção Bahia (OAB-BA) informar que pretende pedir a interdição parcial do Conjunto Penal.

Segundo o site Acorda Cidade, eles querem que sejam convocados agentes penitenciários aprovados em concurso, implantação de medidas de segurança e liberação do minipresídio construído no local.

Caso a interdição parcial seja aprovada, impediria o recebimento de novos presos na unidade.

adblock ativo