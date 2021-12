Base Comunitária de Feira oferece serviços de ação social

"Estou aproveitando todos os serviços". A afirmação é da diarista Rosimeira Silva dos Santos moradora do bairro Rua Nova, em Feira de Santana, disntante 109km de Salvador, que foi uma das centenas de pessoas que participaram de serviços de ação social em evento promovido pela Base Comunitária de Segurança (BCS) instalada no bairro. Os serviços fazem parte da comemoração do 1º aniversario da BCS instalada no local em 22 de setembro de 2014.

"Já cortei o cabelo, aferi a pressão arterial, agora vou verificar como está o açúcar no sangue. Quero parabenizar a todos da base pela iniciativa que ocorre pela primeira vez aqui na Rua Nova", disse a diarista.

Corte de cabelo, avaliação de pressão arterial, glicemia e muscular, além de paletras em área como odontologia e saúde da família foram disponibilizados para a comunidade nesta quinta-feria, 11. "Trouxemos a vacinação para cá, pois sabemos que muitas vezes a população tem dificuldade de encontrar algumas vacinas nos postos e com é uma maneira deles estar cuidando da saúde de forma divertida', afirmou a enfermeira Greice Kely representando a Faculdade Pitágoras.

Para o coordenador e gestor de projetos sociais da BCS, soldado Paulo Tarso, além das comemorações do aniversário a iniciativa tem o objetivo de estreitar ainda mais a relação entre a polícia comunitária e a comunidade. Para isto eles contam com cerca de 30 parceiros entre eles Sesc, Coelba, Embasa, Prefeitura Municipal que estão disponibilizando serviços em várias áreas.

"As pessoas podem cuidar da saúde e beleza no mesmo espaço. Além de terem a oprtunidade de apreender uma atividade que ajudar a aumentar a renda familiar com as oficinas de artesanato. Enfim tudo foi pensado para trazer serviços essenciais para a comunidade com o intuito de ver em nós policiais não só uma força armada, mas um parceiro", destacou.

Mas os serviços se estendeu por outros bairros e fez com que o professor Justiniano Monteiro, morador do Conjunto Feira IX, procurasse alguns serviços no local. "Me feri em alguns arames enferrujados fui em dois postos e não havia a vacina. Estive aqui e já fui atendido. Agora vou aproveitar para verificar a pressão e a glicemia. Gostaria que este projeto se estendesse para outros bairros", frisou.

No período da tarde os moradores puderam desfrutar de apresentações culturais como grupo de dança, precursão e teatro, além da primeira etapa do Concurso Garota da Base, que tem 25 candidatas moradoras do bairro, onde 10 delas serão selecionadas para a final que ocorre no dia 23 no teatro da Câmara de Dirigentes Logistas (CDL).

As atividades não param por ai, nesta sexta-feira, 11, a partir das 15 horas os moradores terão a oportunidade de assistir a um concerto da Orquestra Juvenil de Feira de Santana, que faz parte das atividades do projeto Neojiba nos Bairros. O evento ocorrerá na Escola Ernestina Carneiro. "Mas até o dia 23 várias atividades serão oferecidas para a comunidade em comemoração a 1º ano da BCS", destacou Paulo Tarso.

