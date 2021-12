Barreiras terá evento pelo Dia Mundial da Conscientização do Autismo

O grupo de trabalho para a criação da Associação de Amigos dos Autistas de Barreiras e região (Ama), realiza neste domingo, 2, um evento para marcar a passagem do Dia Mundial de Conscientização do Autismo, a partir das 15:30.

Aberto ao público, o encontro acontece na quadra da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), nos fundos do Parque de Exposições de Barreiras, 858 km de Salvador.

Com bazar solidário e palestras, a equipe fará uma homenagem ao menino Eduardo Luz Civille Bernades e família, mortos em acidente automobilístico no mês de fevereiro, deixando uma lacuna na agremiação, em formação desde dezembro de 2015.

Palestras

Com a palestra 'Conhecendo o autismo: experiência de uma mãe e profissional', a psicóloga Elana Corado dará seu testemunho, de acordo com ela, para auxiliar outras famílias e profissionais na convivência e tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Com foco na defesa dos direitos das pessoas autistas, em seguida a advogada Hitana Oliveira vai palestrar sobre a Lei Berenice Piana (12.764/2012) – um marco na defesa dos direitos das pessoas autistas no Brasil.

A data

Para chamar a atenção sobre o TEA, a data foi estabelecida pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2008. A estimativa é que no Brasil 2 milhões de pessoas são autistas, mais da metade ainda sem diagnóstico.

