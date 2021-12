Barreiras recebe congresso inédito de espeleologia

O 32º Congresso Brasileiro de Espeleologia (CBE) será aberto nesta quinta-feira, 11, no município de Barreiras, no oeste da Bahia, mas desde o dia 8 há trabalhos e visitas, numa espécie de pré-congresso. É a primeira vez que o evento, que teve sua primeira edição em 1964, acontece no Nordeste.

A espeleologia é a ciência dcedicada ao estudo e proteção das cavernas e do meio na qual se inserem. Embora o patrimônio espeleológico dentro desse recorte político tenha sua riqueza reconhecida a tempos por todo o país, os organizadores esperam incentivar essa ciência e as pessoas que a realizam

O congresso tem a proposta de aproximar as comunidades regionais de seu acervo de grutas, "buracos" ou lapas. Pesquisadores e congressistas que já estão em Barreiras participaram de visitas a cavernas nos arredores da cidade. A promoção é da Sociedade Brasileira de Espeleologia (SBE).

