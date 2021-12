Barreiras: PRF apreende carga de celulares e eletrônicos avaliada em R$150 mil

Uma carga avaliada em R$150 mil de celulares, relógios, notebooks e outros equipamentos foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã desta quinta-feira, 17, na região oeste da Bahia, em Barreiras. O material era transportado sem nota fiscal e foi retido após policiais rodoviários abordarem um ônibus interestadual com destino a Teresina, no Piauí.

A apreensão ocorreu na altura do KM 800 da BR 242, e de acordo com a PRF, foi realizada uma fiscalização detalhada no ônibus quando se identificou entre as bagagens, caixas com celulares e eletrônicos de última geração, sem o devido despacho aduaneiro.

A carga continha aparelhos das marcas Xiaomi e Apple. Conforme informou o motorista, as caixas foram embarcadas em São Paulo e não havia conhecimento prévio do conteúdo nas mercadorias despachadas.

Após verificar a carga, foi possível identificar o remetente e o destinatário dos equipamentos que seriam entregues em Teresina (PI).

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Federal de Barreiras para continuidade da investigação. Ninguém foi preso.

