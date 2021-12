Barreiras: motociclista é baleado após tentativa de assalto

Renato de Jesus Pimentel, 24 anos, foi baleado durante uma tentativa de assalto, no bairro de Santa Luzia, no município de Barreiras (a 855 km de Salvador), na noite de quarta-feira, 29.

A vítima conduzia sua moto Yamaha XTZ quando foi surpreendida por alguns homens que se aproximaram em um carro e pediram para o jovem parar.

Renato não parou e acabou sendo atingido no ombro. Ele foi encaminhado para o Hospital do Oeste pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Os bandidos não conseguiram levar a moto. A Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência. As informações são do Blog do Sigi Vilares.

