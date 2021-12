Barreiras fica em 3º lugar na arrecadação de comida

As 8,5 toneladas de alimentos arrecadadas em 10 supermercados, na Coleta Nacional de Alimentos 2013, pela Igreja Católica de Barreiras (no oeste baiano), no início deste mês foram distribuídas nesta semana para 17 entidades previamente cadastradas. As instituições trabalham com crianças e adultos em situação de risco.



Com este total, Barreiras ficou em terceiro lugar no ranking das cidades que mais arrecadaram em todo Brasil na coleta do último dia 9, atrás de São Paulo, com 30 t, e Belo Horizonte, com 10,5 t. A iniciativa somou mais de 130 t este ano. No mesmo ranking, figuram Rio de Janeiro, com 7,5 t, Sorocaba (SP) com 7 t, e Manaus, com 6 t.



Segundo a coordenadora da coleta em Barreiras, Marta Faria, embora a iniciativa seja da Igreja Católica, pessoas de diversos grupos não ligados a ela doaram e colaboraram no processo logístico de separação e entrega.

