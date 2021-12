Barreiras cancela Carnaval por conta de chuva

A prefeitura de Barreiras (871 km de Salvador) cancelou o Carnaval da cidade, 'CarnaOeste', por conta da chuva que atinge a Bahia desde a semana passada. O objetivo é transferir o dinheiro da folia para as obras de infraestrutura que precisam ser feitas na cidade. O anúncio foi feito pelo prefeito Pâe Barbosa, nesta quinta-feira, 28.

A festa, que iria acontecer entre os dias 5 e 9 de fevereiro, teria show da Vingadora, Ju Moraes e Neto LX. O município informou que até o fim do dia todas atrações serão avisadas do cancelamento.

O município precisa de cerca de R$13 milhões para conter os prejuízos causados pela chuva. A instituição lembrou que esse valor pode aumentar, de acordo com a intensidade da chuva nos próximos dias. A captação de recursos será através do governo do estado e convênios.

Além disso, foram anunciadas outras iniciativas durante reunião emergencial entre o prefeito e secretários municipais, na quarta-feira, 27. Dentre elas, a chegada de uma equipe da defesa civil, uma central telefônica para atendimento direto à população funcionando 24 horas, assistência social as famílias e locais para acolher os desabrigados.

Ficou definido, ainda, que os secretários devem reduzir sistematicamente as agendas burocráticas e dar absoluta prioridade ao levantamento dos problemas ocorridos pela chuva, ao atendimento da população atingida e execução de serviços emergenciais para garantir o escoamento de águas e melhorias pontuais nos bairros com maiores fragilidades.

As obras de infraestrutura já começaram nas ruas mais afetadas nesta quinta.

A festa teria cinco dias de programação com 9 atrações (Foto: Divulgação | Prefeitura de Barreiras)

