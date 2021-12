Barragem se rompe no município baiano de Pedro Alexandre

Uma barragem se rompeu na manhã desta quinta-feira, 11, no município baiano de Pedro Alexandre, localizado a 448 km de Salvador. O caso ocorreu por volta de 11h, no distrito de Quati.

Segundo a Defesa Civil do Estado, a causa do rompimento foi o galgamento de uma barragem menor, localizada acima da barragem de Quati, que se rompeu. Assim, as duas ombreiras da barragem, direita e esquerda, sofreram com rachaduras, liberando a água do reservatório.

A preocupação maior é com a cidade de Coronel João Sá, que fica a 33 km de Pedro Alexandre, e está na rota que a lama seguirá. A Defesa Civil informa que a água já está chegando ao município.

Até o momento, não há informações sobre feridos, mas cerca de 100 famílias estão desabrigadas. Uma equipe da Defesa Civil já foi enviada aos dois municípios atingidos e o órgão solicita que a população atenda aos pedidos de desocupação dos imóveis. Algumas pessoas estão se recusando a sair de suas casas, mas o órgão informa que, no momento, é mais importante a preservação à vida.

Devido ao rompimento, o prefeito do município de Coronel João Sá, Carlinhos Sobral, publicou em seu Instagram que as escolas da região estão disponíveis para acolher a população. Na publicação ele informa que os colégios municipais Maria Dalva, Ruy Barbosa, Juracy Magalhães e Paraíso Infantil já foram desocupados.

