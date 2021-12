Barqueata chama atenção para poluição de navios na Baía

Uma barqueata promovida por pescadores e marisqueiras da praia de Ilha de Maré na manhã desta quinta-feira, 5, no Porto de Aratu, chamou atenção para a poluição por navios na Baía de Todos-os-Santos.

O protesto ocorreu por volta das 6h, com saída da praia de Botelho, em Ilha de Maré, reunindo cerca de 70 pessoas e 20 embarcações, segundo a assessoria de comunicação da Coordenadoria Ecumênico de Serviço - CESE, organização não governamental, à frente do grupo.

Uma manifestação em terra firme também foi realizada pelas marisqueiras simultaneamente. Os envolvidos pedem solução para o problema da poluição.

De acordo com a representante do Movimento de Pescadores e Pescadoras Artesanais, Marizélia Lopes, o movimento aproveitou a data, Dia Mundial do Meio Ambiente, para realizar denúncias locais.

"Aproveitamos a data não só com festejos, mas com protestos e denúncias, pelo descaso das autoridades e a falta de investimentos, sobretudo no saneamento básico da região", frisou.

A manifestação seguiu até o Porto de Aratu, impedindo a entrada de navios para chamar a atenção das autoridades. Não há informações sobre a duração do evento.

