Barco que afundou em Xique-Xique estava com sobrepeso, diz polícia

A embarcação que naufragou e deixou quatro mortos durante um passeio no último domingo, 2, no trecho do Rio São Francisco, em Xique-Xique (a 660 km de Salvador), estava com sobrepeso, informou nesta terça-feira, 4, a Polícia Militar (PM-BA). No momento do acidente, o barco levava seis pescadores, mas tinha capacidade apenas para quatro. Dois homens conseguiram escapar.

Ainda segundo a polícia, como a embarcação afundou apenas no trajeto de volta, a superlotação teria sido apenas um dos motivos. Outra questão apontada pelos sobreviventes foi o mau tempo, pois rajadas de vento teriam provocado "maretas" (ondas), que invadiram a embarcação e fizeram com que ela virasse.

Nenhuma das vítimas utilizava coletes salva-vidas no momeno do acidente. Dois seis pescadores, quatro, incluindo os dois que se salvaram, sabiam nadar. A polícia acredita que os outros dois, que também nadavam, não conseguiram realizar a ação, porque consumiram bebida alcoólica, o que teria prejudicado seus reflexos.

Os corpos dos pescadores Jebson Luiz dos Santos, de 29 anos, e Washington Bispo dos Santos, 39, foram resgatados na manhã da segunda, 3. Na tarde do mesmo dia, foram encontrados os corpos de Mário Jorge dos Santos Matos, 52, e Bartolomeu Mariano Bento, 42. Os sobreviventes foram identificados como Givaldo Pereira dos Santos, 46, e Raniere Santos Souza, 22.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

