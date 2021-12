Barco naufraga e 2 pescadores são resgatados de helicóptero

Os pescadores Edmar de Souza dos Santos, 30 anos, e Luiz Pinheiro dos Santos, 42 anos, foram resgatados no mar por um helicóptero da Polícia Militar (PM) após um naufrágio na Praia do Grilo, em Jauá (Grande Salvador). Eles estavam em uma pequena embarcação.

Por meio de nota, a assessoria da PM informou que três salva-vidas tentaram resgatar as vítimas do afogamento, mas foi necessário a equipe do Grupamento Aéreo da Polícia Militar para salvar os pescadores.

Após serem resgatados, os dois pescadores foram liberados e passam bem.

