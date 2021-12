Barco de luxo transportado de forma irregular é flagrado no trecho de Milagres

Um braco transportado de forma irregular foi flagrado na tarde desta sexta-feira, 01, na BR-116, no trecho do município baiano de Milagres, distante 237 quilômetros de Salvador.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante operação de fiscalização, um caminhão Volvo/FH 540 que transportava um barco avaliado em milhares de reais foi abordado.

Após os procedimentos de fiscalização, foi constatado que a carga com 4,62 metros de largura era transportada sem a documentação de autorização (AET).

Ele foi autuado com base no inciso IV do artigo 231 do Código de Trânsito Brasileiro (Transitar com veículo e/ou carga com dimensões superiores ao limite legal sem autorização), além das autuações específicas de fiscalização serviços de escolta.

A carga e o veículo ficarão retidos no pátio credenciado da PRF até que seja regularizada a autorização para o transporte.

