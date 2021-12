Baralho do Crime passa por alterações com três novos suspeitos

Novos suspeitos de crimes como tráfico e homicídio em Salvador, Região Metropolitana e interior do estado foram inseridos no Baralho do Crime da Secretaria de Segurança Pública (SSP), neste sábado 5.

Tiago Neri Rosa, o ‘Canela’ ou ‘Tico’, procurado por tráfico e homicídio em Salvador passa a ocupar o lugar de Flãnderson Conceição de Oliveira, o ‘Alan Pezão’, se tornando o novo Oito de Espadas.

Procurado por homicídio qualificado em Juazeiro, Rafael Medrado Macedo, o ‘Rafatá’, substitui Tiago Souza Sampaio, o ‘Tiago’, na carta Dois de Espadas.

Já a vaga do Oito de Copas que antes pertencia a Ramon dos Reis de Jesus, o ‘Ramon’, passa a ser preenchida por Carlos de Araújo Mendes, o ‘Big John’ ou ‘Big Flay’, procurado por participação em delitos de organização criminosa e tráfico de drogas na região de Simões Filho.

A população pode conferir as 52 cartas do baralho através do site do Disque Denúncia, além de poder realizar denúncias através do site e dos telefones (71) 3235-0000 e 181, o sigilo é garantido.

