"Baralho do crime" ganha três novas cartas

O "Baralho do Crime" - ferramenta lúdica criada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) para divulgar imagens dos bandidos mais procurados na Bahia - conta com três novas cartas. O Rei de Ouros agora é Flávio Rogério Luz Trindade, conhecido como "Foguinho", que é procurado por homicídio qualificado. Ele substitui Wagner Santos Araújo, o "Miau", que foi morto em confronto com a polícia no Subúrbio de Salvador.

O novo seis de Ouros é ocupado por Jéferson Silva Bispo, conhecido como "Gereba" e "Vasques". Ele também é acusado de homicídio qualificado e atua no Jardim Santo Inácio. A carta pertencia a Jones Silva Santos, o "Boneco", que era um dos líderes do tráfico de drogas na Chapada do Rio Vermelho. Ele também morreu em confronto com a polícia.

Já o Nove de Paus, o traficante José Ânderson Santana Souza, o "Jango", deixa de integrar o baralho porque foi preso. Agora a carta pertence a Ronaldo Santos Carvalho, o "Nal", que é acusado de homicídio em Pernambués.

Quem souber informações dos criminosos pode repassar, anonimamente, pelo Disque Denúncia no telefone (71) 3235-0000.

