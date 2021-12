Baralho do Crime é atualizado pela 2ª vez em 2015

O Baralho do Crime, ferramenta criada pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) para facilitar a identificação e denúncia dos criminosos mais procurados do Estado, teve a sua segunda atualização do ano divulgada nesta terça-feira, 4. Com esta, o baralho completa 70 atualizações desde a sua criação.

Segundo informações da SSP-BA, a partir de agora Everton dos Santos Ferreira é o novo '6 de Ouros'. Ele é apontado como gerenciador do tráfico de drogas na área de Vila de Abrantes, distrito de Camaçari. Everton passa a integrar a ferramenta no lugar de Diego Pereira da Silva, preso no final do ano passado em Paripe.

O '5 de Paus' passa a ser Daniel dos Santos Ribeiro, indiciado por tráfico de drogas, homicídios e roubos. Ele gerencia o tráfico de drogas na região de Nova Abrantes e na localidade de Fonte da Caixa, com ramificações em Camaçari, Simões Filho e Lauro de Freitas. Daniel substitui Carlos Eduardo Silva da Palma, de apelido Gaspar, ex-fugitivo da Colônia Penal Lafaiete Coutinho, e recentemente preso pela polícia.

Novo '3 de Paus', Elton Magno dos Santos Borges, é a 70ª carta a ser atualizada desde a criação da ferramenta. Com atuação nos bairros de Lauro de Freitas, Simões Filho, Camaçari, Vila de Abrantes e Dias D'Ávila, Elton é executor de diversos homicídios e roubos a estabelecimento comerciais, além de ataques a transeuntes.

Elton substitui Deivide Silva de Jesus, que morreu em um confronto policial em Plataforma, no subúrbio. Ele era procurado por envolvimento em homicídios, tráfico de drogas e crime contra o patrimônio, informou a SSP-BA.

