'Baralho do Crime' é atualizado com nomes de três suspeitos de homicídio e tráfico

O 'Baralho do Crime' da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA) teve mais uma atualização. A nona em 2017. Com isso, três criminosos passam a compor a relação de bandidos mais procurados na Bahia.

Matheus Roberto Costa Souza, o 'Boca Preta', virou o novo 'Oito de Copas'. Ele é procurado por homicídio qualificado e atua na Federação e bairros da região. Ele está substituindo Adelson dos Santos Moreira Ramo.

A carta "Cinco de Paus" também mudou com a prisão de Adriel Montenegro dos Santos, que era procurado por matar a ex-namorada. Agora, o espaço é ocupado por Adriano Luiz Rocha Dantas, conhecido como "Pé de Ferro". Ele é suspeito de ter cometido homicídio na região da Liberdade.

Outra mudança foi em relação ao "Três de Ouro", que agora é ocupado por Antônio Moreira da Costa Júnior, o "Tentem" ou "Júnior do Gás".

Segundo a SSP, Tentem atua em todas as regiões do estado com tráfico de drogas, principalmente em Sapeaçu, Castro Alves, Conceição do Almeida e Feira de Santana.

