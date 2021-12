Baralho do Crime é atualizado com duas novas cartas

Dois novos criminosos foram adicionados ao Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública (SSP). Os novos membros são parte de grupos criminosos responsáveis por vários homicídios registrados no estado.

Com prisões temporária e preventiva solicitadas, Leone Santos Costa, conhecido como “Leone do Pânico” e “Leone do Pela Porco”, é o novo Rei de Copas da ferramenta. Ele atua no município de Feira de Santana onde é conhecido pela grande quantidade de assassinatos.

O homicida é um dos principais comparsas de Ronilson Oliveira Jesus, apelidado de “Rafael”, que chefia uma facção criminosa e também é procurado pela polícia. Leone participou de chacinas, resultando em mais de 30 assassinatos, e agora substitui Josemar Silva Barbosa, o “Joca do Cavalo”, preso no último dia 17.

Quem estampa a carta Oito de Copas é o rosto de Ramiro Nascimento Lopes. Associado ao tráfico de drogas, o criminoso lidera uma quadrilha no bairro de Brotas e é procurado por homicídio e roubo a mão armada.

A ferramenta foi criada para estimular a contribuição da população para o trabalho da polícia. Ao reconhecer algum bandido, o cidadão pode ligar de qualquer parte do estado através do (71) 3235-0000.

