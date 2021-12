Baralho do crime da SSP tem quatro caras novas

A Secretaria de Segurança Pública atualizou quatro cartas do seu baralho do crime. Procurado por tráfico de drogas e homicídio, Claudomiro Santos Rocha Filho, o Nicão, é o novo sete de Copas. Ele atua na Boca do Rio e região e Camaçari.

Foragido devido ao crime de homicídio e tráfico de drogas, Alexsandro Sales Santos, o Leque, estampa o valete de Paus. "Leque" atua no Bonfim e região. O sete de Paus passa a ter o rosto de Adilson Santana Silva, o Patrão. Ele atua vendendo drogas em Vera Cruz, na Ilha de Itaparica.

O seis de Copas agora é Marivan Elias da Silva, o Quila, traficante e homicida de Camaçari. Denuncie pelo 3235-0000 ou 181, do interior.

adblock ativo