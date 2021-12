'Baralho do crime' da SSP tem caras novas

A Secretaria de Segurança Pública da Bahia fez nova atualização do 'Baralho do Crime', ferramenta com nomes e imagens dos bandidos mais procurados do estado. Josemar Silva Barbosa, o Joca Cavalo, é o novo Rei de Copas, em substituição a Josuel dos Santos, o Coquita, que foi preso.

Líder de uma quadrilha que agia na região do Subúrbio, Dilson da Paz dos Santos, o Renato Químico, procurado por mais de 20 homicídios, ilustra a carta 10 de Ouros, no lugar de Mateus Gomes Teixeira, o Índio, morto em confronto policial. O novo Oito de Espadas é Flãnderson Conceição Oliveira, o Alan Pezão. Ele entra no lugar de João Cleber dos Santos Leal, o Binho Gogó, preso em São Paulo.

O traficante e homicida Genílson Conceição Couto, o Neguinho, se tornou o Sete de Ouros. Rogério de Jesus Santiago, o Rogerinho, é o Seis de Ouros. Suspeito do assassinato do médico José Carlos Bezerra, candidato a prefeito de Paripiranga, Leonardo Fraga Guimarães, o Léo Mato Verde, é o Seis de Copas. Igor Ferreira da Conceição, ilustra o Cinco de Copas. Edmar Conceição dos Santos é o novo Três de Copas; José Francisco Lumes, o Três de Ouros; e Jorge dos Santos Santiago, o novo Três de Espadas.

adblock ativo