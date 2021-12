Baralho do Crime da SSP ganha seis novas cartas

A Secretaria da Segurança Pública renovou nesta quarta-feira, 26, mais seis cartas do Baralho do Crime, que foi criado para estimular a participação da população na busca e captura daqueles que são apontados pela polícia como os criminosos mais perigosos do estado.

Duas das principais cartas de Espadas foram atualizadas. Cosme Paixão Lisboa, o Coe, se tornou o novo 'Rei' e é procurado por tráfico de drogas e porte ilegal. Coe atua na região de Saramandaia e substitui Francisco de Assis da Silva. A carta 'Damas', antes ocupada por Sandro Roberto Camassola da Fonseca, o Gaúcho, passa a estampar o rosto do homicida Leonardo Ferreira de França, também conhecido por Nado. O foragido atua no bairro de Narandiba.

Douglas Santos Roma tem um apelido fácil de ser lembrado. Também conhecido como Perdigão, cometeu homicídio no bairro de Tancredo Neves e retira da carta 'Dez de Ouros' Railson Couto dos Santos, o Penga, preso no início do mês por assassinato. O 'Nove de Copas' passa a apresentar Ednei Nunes dos Santos, o Ed Terrivel, em lugar de Donizete Pereira da Silva.

Alguns duques do Baralho do Crime sofreram variações. Do bairro do Arenoso, o traficante Cleber Santos da Silva, de apelido Keu, tornou-se o 'Duque de Paus', substituindo Anderson Souza dos Santos.

Disque Denúncia

Já Thales Cristian de Jesus Mota é procurado por homicídio em Sussuarana Nova e entra no lugar de Roberto de Oliveira Santos como 'Duque de Copas'.

O jogo fica disponível 24 horas no site do Disque Denúncia da SSP. Caso o cidadão reconheça um criminoso, deve entrar em contato com a SSP através dos números (71) 3235-0000 (capital e Região Metropolitana) e 181 (interior do estado). O sigilo é garantido.

