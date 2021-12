Baralho do Crime da SSP é atualizado com três novas cartas

Três novas cartas passaram a integrar nesta segunda-feira, 21, o Baralho do Crime - ferramenta da Secretaria da Segurança Pública que estimula a participação da população nas buscas pelos crimosos mais perigosos da Bahia.

Com as novas atualizações, a carta 'Nove de Espadas' passa a ser representada por Rodrigo Ferreira do Bonfim - substituindo Danilo de França Souza, também conhecido como 'Oclinho'.

Segundo o órgão, Rodrigo atua no bairro de Massaranduba, na Cidade Baixa, em Salvador, e está ligado ao tráfico de drogas e homícidios na localidade.

Moisés Silva dos Santos, procurado por homícidio, é o novo 'Dois de Espadas'. Ele foi inserido ao Baralho no lugar de Ueslei de Jesus Marques, que tinha passagens por tráfico des entorpecentes e foi preso no mês de julho no bairro de Canabrava.

A 'Nove de Copas' passa a ser ocupada por Jeobson Rocha Cruz, apelidado de 'Panela' e suspeito de homícidios. Conforme a SSP, sua área de atuação é no bairro de Tancredo Neves.

Antes de ser ocupada por Panela, a 'Nove de Copas' era representada por Ednei Nunes dos Santos que, segundo a SSP, teve mandado de prisão revogado pela justiça.

