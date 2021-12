'Baralho do crime' da SSP-BA tem novos integrantes

A Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) divulgou neste nesta terça-feira, 31, a inclusão de 9 novos integrantes ao 'Baralho do Crime', ferramenta com imagens dos criminosos mais perigosos e procurados do estado.

Foram incluídos os nomes de Carlos Henrique Santos Silva, Émerson dos Santos, José Nílton Ramos dos Santos Júnior, William dos Santos Santana, Leandro Anjos Santos, Cleber Costa Soares, Abel Miranda Campos, Joabson Bispo Silva e Diogo Oliveira Campos.

Carlos Henrique Santos Silva, conhecido como 'Cumpadre', é o novo 'Rei de Paus'. Ele substitui Ednelson Nascimento Conceição, o 'Mágico' ou 'Belo', morto em confronto com a polícia na última semana.

Émerson dos Santos, apelidado de 'Leno', é o novo 'Seis de Paus', no lugar de Gilmar Sousa Pinheiro, o 'Gil PT'. Já José Nílton Ramos dos Santos Júnior, o 'Esquerdinha', estampará o 'Dois de Paus', representada anteriormente por Cleber Santos da Silva, o 'Keu', apontado pela polícia como traficante e preso recentemente. Leno e Esquerdinha são suspeitos de cometer homicídios.

Também foram atualizadas cartas do naipe de espadas. William dos Santos Santana, o 'Choquito', o novo 'Rei de Espadas', e Leandro Anjos Santos, apelidado de 'Teminho', a 'Dama de Espadas'. Suspeitos de homicídios em Salvador, Choquito substitui Cosme Paixão Lisboa, o 'Coe', enquanto Teminho ocupa o lugar de Leonardo Ferreira de França, o 'Nado'.

Cleber Costa Soares, o 'Keka', procurado por homicídio, entra no lugar de Giovani Costa Marinho, o 'Gel', já preso. Keka, que atua na região de Santa Cruz, é agora o 'Cinco de Espadas'. Procurado por homicídio qualificado na região de Jequié, no sudoeste baiano, Abel Miranda Campos passa a ser o 'Dez de Ouro', substituindo Cláudio Santos Nascimento, o 'Zinho'.

Dois suspeitos de tráfico em Jequié e Conquista também foram inseridos e figuram no naipe de copas. Joabson Bispo Silva, conhecido como 'Nonon', é o 'Sete', retirando Thiago Freitas Rodrigues, o 'Penteado' ou 'Pente', e Diogo Oliveira Campos, o 'Kiko', é o 'Quatro', antes ocupada por Victor Souza Ramos, o 'Juca Bala''.

