"Banho Solidário" beneficia moradores de rua na Bahia

Com o objetivo de fazer o bem, levar higiene e saúde para os moradores de rua, um empresário teve uma ideia que vem chamando a atenção na cidade de Vitória da Conquista, no Sudoeste baiano.

Cláudio Larcerda, de 51 anos, é a cabeça criativa por traz do projeto "Banho Solidário". A iniciativa leva uma carroceria adaptada, com chuveiros de água aquecida, até pessoas que não sentem a sensação de limpeza há dias.

Segundo Cláudio, a ideia do projeto veio logo após ele passar por uma rua com vários moradores necessitados. "Cheguei em casa, tomei um banho quente, no meu conforto e não me senti bem. No outro dia, eu voltei até o local e perguntei para eles qual era a dificuldade que eles passavam. Entre elas, o banho foi citado", relatou.

Por conta disso, o empresário pensou em um projeto e apresentou para um amigo, dono de uma indústria de carrocerias. "Passei o projeto e, logo de início, ele gostou e aceitou a parceria".

A construção do banheiro "padrão hotel" demorou 30 dias. "O box tem 1m x 20 cm x 1m. Nem em minha casa eu tenho este conforto". Além da água, os beneficiados recebem shampoo, sabonete, desodorante e toalha.

O empresário convida profissionais da saúde para participarem do projeto, como dentistas e psicólogos. "Só quero que outras pessoas se sintam bem, assim como eu me sinto".

Sucesso

Por conta do projeto, Cláudio ficou conhecido não só em Vitória da Conquista, mas também em outras partes do país, e já recebeu pedidos de implantação do "Banho Solidário" em outros estados.

"Já tem três estados copiando a nossa ideia, como São Paulo, Paraíba e Minas Gerais. Eu até já passei o projeto para eles. A ideia é realmente multiplicar, para fazer o bem. Não é fazer propaganda", disse.

adblock ativo