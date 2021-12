Banhistas devem evitar dez praias de Salvador e RMS

Os banhistas que forem frequentar as praias de Salvador e Região Metropolitana (RMS), neste final de semana, entre os dias 14, 15 e 16, devem ficar atentos ao relatório de balneabilidade do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia (Inema), que classificou dez praias como impróprias ao banho. No total, foram monitoradas 30 praias na capital baiana e outras quatro no litoral de Lauro de Freitas.



De acordo com o Inema, a área da praia do Rio Vermelho, que deve ser evitada, está localizada em frente à Igreja da Nossa Senhora de Santana. Já na orla da Pituba, o alerta é para evitar a região localizada atrás do antigo Clube Português. Na praia do Buraquinho, em Lauro de Freitas, é aconselhável passar longe da área próxima à barraca Chalé.



As outras praias consideradas impróprias ao banho são as de São Tomé de Paripe, no meio da praia; Penha, em frente à Igreja da Nossa Senhora da Penha; Pedra Furada, atrás do Hospital Sagrada Família; Armação, em frente ao Clube Internacional Pass; Boca do Rio, em frente ao Posto Salva Vidas; além das praias do Corsário, próximo ao Posto Salva Vidas de Patamares; e Placaford, também próximo ao Posto Salva Vidas.

O Inema realiza monitoramento semanalmente nas praias localizadas no município de Salvador e RMS por serem mais visitadas pela população e turistas. As demais praias estão classificadas como próprias ao banho variando entre as categorias, excelente, muito boa e satisfatória. A classificação é válida até a emissão do próximo relatório, no dia 21 de setembro.

