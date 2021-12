Banhistas devem evitar 16 praias em Salvador e RMS

Dezesseis praias estão impróprias para banho em Salvador e Região Metropolitana, segundo informou o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia (Inema), nesta sexta-feira, 13. O número representa quase 50% das 34 praias avaliadas pelo órgão.

O Inema chama atenção para que os banhistas evitem as praias de Periperi (atrás da estação Férrea), Penha (em frente à Igreja N. S. da Penha), Bogari (em frente ao Colégio João Florêncio Gomes), Pedra Furada (atrás do Hospital Sagrada Família) e Roma (atrás do Hospital São Jorge), Canta Galo (atrás da antiga fabrica da Brahma, atual FIB).

Também não é recomendado o banho em Ondina (em frente ao posto Shell), Rio Vermelho (em frente à Igreja N. S. Santana), Pituba (em frente à Rua Paraíba, próximo ao Ki-Mukeka e atrás do antigo Clube Português), Armação (em frente ao Clube Inter. Pass), Boca do Rio (em frente ao Posto Salva Vidas) e Corsário (em frente ao Posto Salva Vidas e em frente ao Posto Salva Vidas de Patamares)

A balneabilidade também aponta como impróprias as praias do Farol de Itapuã (em frente à Rua da Música, antiga Rua K) e Buraquinho (em frente à barraca de praia Chalé). Nas demais praias da RMS, as condições são normais, lembrando que deve-se evitar o banho de mar em tempo chuvoso.

A praia é considerada imprópria quando mais de 20% das amostras coletadas em cinco semanas consecutivas, apresentar resultado superior a 1.000 coliformes fecais (bactérias que estão presentes no intestino dos animais e que contaminam a água através das fezes), ou quando, na última coleta, o resultado for superior a 2.500 coliformes.

No período em que o tempo estiver chuvoso, as praias podem ser contaminadas por arraste de detritos diversos, carregados das ruas através das galerias pluviais, podendo causar doenças. Além disso, é desaconselhável, ainda em dias de sol, o banho próximo à saída de esgotos, desembocadura dos rios urbanos, córregos e canais de drenagem.

adblock ativo