Banhistas devem evitar 12 praias em Salvador e RMS

Das 34 praias avaliadas pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), na capital baiana e Região Metropolitana de Salvador (RMS), 12 estão inadequadas para o banho no primeiro final de semana do ano, informou o órgão nesta sexta-feira, 3. Confira abaixo.

De acordo com o Inema, nas demais praias, as condições são normais. Ainda assim, o órgão alerta que o banho de mar deve ser evitado em ocasiões chuvosas.

No período chuvoso, as praias podem ser contaminadas por detritos diversos levados das ruas pelas galerias pluviais. Também é desaconselhável, em dias ensolarados, o banho próximo à saída de esgotos, desembocadura de rios urbanos, córregos e canais de drenagem.

A praia é considerada imprópria quando mais de 20% das amostras coletadas em cinco semanas consecutivas, apresentar resultado superior a 1.000 coliformes fecais (bactérias que estão presentes no intestino dos animais e que contaminam a água através das fezes), ou quando, na última coleta, o resultado for superior a 2.500 coliformes por 100 ml de água.

