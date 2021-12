Bando invade ônibus intermunicipal e assalta passageiros

Três homens armados invadiram um ônibus intermunicipal na BR 116 - Norte, em Feira de Santana (a 108 km de Salvador) e assaltaram os passageiros na madrugada deste sábado, 27.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo da empresa Gontijo seguia de Euclides da Cunha para Salvador e estava com 17 passageiros. O Assalto aconteceu por volta das 2h30.

Os criminosos, que estavam com revólveres e espingardas calibre doze e usavam máscaras, aproveitaram o momento em que o ônibus diminuiu a velocidade para passar por um quebra-molas e renderam o motorista. Segundo informações da Central de Polícia, o trio levou o veículo para uma estrada de terra no bairro de Novo Horizonte, onde subtraíram os passageiros.

Os assaltantes levaram quantias em dinheiro, aparelhos celulares, documentos e outros pertences das vítimas. Apesar da ação dos criminosos, ninguém ficou ferido. A Polícia Militar chegou a ser acionada, mas os bandidos não foram localizados.

As vítimas prestaram queixa no Plantão Central do Complexo Policial Investigador Bandeira logo após o crime.

