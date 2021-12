Bando invade e leva objetos de igreja em Vitória da Conquista

A igreja Nossa Senhora da Divina Providência, situada no loteamento Felícia, na cidade de Vitória da Conquista (a 520 km de Salvador), foi arrombada no final de semana por criminosos que levaram diversos objetos do local e, até a noite desta segunda-feira, 5, não tinham sido identificados.

De acordo com o titular da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, Nei Brito, embora os responsáveis pela igreja tenham feito o registro da ocorrência do furto ainda no domingo, até a tarde desta segunda, não tinham voltado na delegacia para dar detalhes sobre os objetos levados.

Responsável pela igreja, que é ligada à Paróquia de Nossa Senhora Aparecida, padre José Carlos Lima revelou que nos próximos dias fará uma reunião com a comunidade católica. A proposta é elaborar um plano de ação que visa reaparelhar o local.

Objetos

Ele citou que entre os objetos levados pelos criminosos estão: uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, um aparelho e caixas de som, um bebedouro, uma TV, um botijão de gás, cadeiras, ventiladores e um vaso sanitário.

Para o padre, o momento é de recomeço, com o trabalho de união dos fiéis católicos.

Já a ministra da igreja católica, Isabel Tavares, revelou que apenas uma janela de madeira lateral foi arrombada pelo grupo que invadiu o templo.

Invasão

No entanto, para chegar ao interior do templo os criminosos abriram cinco cadeados. Por isso, ela acredita que eles tinham as chaves.

A ministra se disse chocada pela ousadia dos criminosos. “Eles abriram o sacrário, que é um lugar sagrado, e também o altar de celebração, onde guardamos todos objetos usados nos ritos litúrgicos. Mas estes dois lugares só abriram e não levaram nada que estava lá”, ressaltou.

