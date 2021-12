Bando faz reféns e assalta banco no interior da BA

Cerca de seis homens encapuzados assaltaram uma agência bancária e fizeram oito pessoas reféns no município de Bonito (distante a 430 km de Salvador), nesta segunda-feira, 8, informou a delegacia local. O assalto aconteceu na Praça Benedito Mina, no centro da cidade.

Segundo a polícia, o bando estava armado com metralhadoras, fuzis e escopetas calibre doze. Os bandidos quebraram vidros e arrombaram os caixas eletrônicos. Ainda não há informações sobre o valor levado pelos criminosos, que conseguiram fugir em uma caminhonete.

A ação criminosa durou cerca de 15 minutos, mas ninguém se feriu. Os oito reféns, entre funcionários e clientes do banco, foram liberados em uma localidade da zona rural do município, a cerca de 10 km do centro da cidade. A polícia faz rondas na localidade em busca dos criminosos.

Ação dos criminosos durou cerca de 15 minutos, mas ninguém se feriu (Foto: Joseni Santos/Jornal da Chapada)

