Bando faz buraco em parede e rouba casa lotérica na Bahia

Bandidos fizeram um buraco na parede para entrar em uma casa lotérica e levar todo o dinheiro do cofre, no município de Santa Rita de Cássia (a 1004 km de Salvador), na madrugada desta segunda-feira, 21, por volta das 2h.

De acordo com a delegacia local, momentos antes, os criminosos arrombaram um supermercado que fica ao lado da lotérica. No local, eles roubaram vários produtos.

Imagens do circuito interno de segurança do supermercado e da lotérica estão sendo analisadas pela polícia. Até as 9h50, nenhum suspeito havia sido preso.

adblock ativo