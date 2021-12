Bando explode empresa de carro-forte e causa pânico na Bahia

O ataque de um bando criminoso à empresa Prosegur, na madrugada desta sexta-feira, 22, em Barreiras (a 858 km de Salvador), deixou moradores do bairro de Barreirinhas apavorados e um rastro de destruição que alcançou toda a vizinhança.

Os valores levados da sede da empresa de transporte de valores não foram revelados e, até a tarde desta sexta, os moradores e comerciantes do entorno ainda contabilizavam os prejuízos materiais que tiveram.

"Por sorte, ninguém se machucou, pois, em minha casa e das vizinhas, forros de gesso despencaram e vidros de janelas e portas de blindex quebraram", afirmou a empresária Sônia Marques.

Ela contou que, além das explosões, "mais ou menos umas dez, eles promoveram um tiroteio absurdo. Quebraram os medidores de energia com tiros, alvejaram fachadas, veículos. Todo mundo acordou em pânico. A cada explosão dava um aperto do coração. Pensei que a gente fosse morrer", desabafou, emocionada.

Segundo o delegado Joaquim Rodrigues, a informação recebida pela polícia foi a de que a quadrilha era formada por pelo menos 20 homens, que se espalharam no entorno da quadra onde fica a empresa.

Um grupo entrou pela casa vizinha, que fica na rua dos fundos e cuja grade frontal foi derrubada com um carro. Em seguida, mataram um cachorro a tiros e chegaram ao muro de pedra da Prosegur. Ali, fizeram a primeira explosão, chegando ao pátio externo. Uma sequência de explosões ocorreu até conseguirem abrir buracos nos cofres.

Carro foi fuzilado pelo grupo durante invasão à cidade (Fotos: Reprodução | Blog do Sigi Vilares)

Troca de tiros

Segundo nota da Polícia Militar, prepostos da Companhia Independente de Policiamento Tático - Rondesp Oeste da 83ª CIPM e 84ª CIPM foram acionados pelo Centro Integrado de Comunicação (Cicom), que foi comunicado do ataque por moradores vizinhos.

"As guarnições foram recebidas a tiros pelos criminosos e reagiram. Durante a troca de tiros, um PM foi alvejado no pé, sendo encaminhado, posteriormente, ao Hospital do Oeste. Ele passa bem e não corre risco de morte", diz a nota.

Em ações paralelas, um grupo de criminosos incendiou uma caminhonete na ponte sobre o rio Grande, dificultando a passagem de policiais que estavam na margem direita do rio. Outros dois grupos agiram na BR-242 (entre Barreiras e Luís Eduardo Magalhães) e BR-135 (entre Barreiras e Riachão das Neves).

Nestas rodovias, foram abordados dois caminhoneiros que passavam. Com armas apontadas para a cabeça, ambos foram obrigados a entregar as chaves, para que as carretas fossem atravessadas nas pistas e atrapalhassem a chegada de mais policiais da região.

Bandidos atravessaram caminhonete em uma ponte para atrapalhar perseguição policial

Explosivos

Depois do assalto consumado, o bando fugiu pela BR- -135, sentido Piauí. Quatro veículos tipo caminhonete foram localizados pela polícia durante a madrugada e na manhã desta sexta. Uma delas foi tomada de assalto durante a fuga do grupo.

Em outra caminhonete, que ficou abandonada na margem da BR-135 na rota de fuga, os policiais encontraram oito bananas de dinamite e marcas de sangue, o que denota que pelo menos um dos criminosos também foi atingido na troca de tiros com a polícia.

Em nota divulgada à imprensa, a Prosegur ratificou que, embora tivesse um segurança de plantão na empresa, nenhum dos funcionários ficou ferido e que "está colaborando com o andamento das investigações".

Até o fechamento desta edição, apesar das diligências de diversas guarnições das polícias Militar e Civil em toda a região, ninguém havia sido preso. A Polícia Rodoviária Federal e o Exército ficaram responsáveis pelo transporte e detonação dos explosivos.

Casas tiveram estrutura abalada após explosão da empresa

adblock ativo