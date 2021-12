Bando explode cofre do BB em Maragojipe

Imagens de câmeras de segurança de prédios vizinhos ao Banco do Brasil do bairro Areal, em Maragojipe (a 156 km de Salvador), estão sendo analisadas por policiais que investigam o ataque de um bando criminoso, que explodiu o cofre principal da agência nesta quarta-feira, 3.

Até o final da tarde desta quarta, a polícia não tinha informações sobre a identificação e localização do bando - mais de 10 homens aramados com fuzis -, que chegou na cidade por volta de 2h atirando em diversas direções.

De acordo com moradores que testemunharam a ação criminosa, todos os acesso até a agência foram ocupados por homens armados, enquanto um subgrupo se revesava nas sucessivas explosões dentro da agência para chegar até o dinheiro, cujo valor levado não foi divulgado.

Segundo policiais que atenderam a ocorrência, a suspeita é que o bando foi informado que na véspera a agência tinha sido abastecida. Eles relataram ainda que os criminosos espalharam pelas ruas grampos de metal, conhecidos como 'miguelitos', que furaram os pneus das viaturas, atrapalhando a perseguição policial.

Bando abandonou dois veículos incendiados na Ponta do Souza e teria fugido de barco (Foto: Voz da Bahia l Willyan Reis)

Três carros foram encontrados queimados. Um deles na ponte de acesso ao distrito de Nagé, a cerca de 7 km da cidade. Os outros dois veículos foram incendiados na Ponta do Souza, cerca de 4 km da cidade. O local é uma praia fluvial do rio Paraguaçu, por onde supostamente o bando fugiu de barco.

Na tarde desta quarta, uma equipe do Departamento de Polícia Técnica de Salvador esteve em Maragojipe e acompanhada da delegada Ana Neide, periciou a agência atacada e os veículos abandonados em chamas.

Segundo nota do Sindicato dos Bancários da Bahia, o prédio que abrigava a agência ficou totalmente destruída com as explosões. Ainda de acordo com o sindicato, este ano já ocorreram 60 ataques a bancos no estado, dos quais, 36 foram utilizados explosivos.

Neste mês, três ataques de grande repercussão aconteceram na Bahia. Além deste ao BB de Maragojipe, no dia 1º um bando explodiu a agência do BB em Abaíra, na região da Chapada Diamantina. No dia 2, um grupo assaltou a agência dos Correios, que funciona como banco postal, na cidade de Barro Preto, no sul baiano.

adblock ativo