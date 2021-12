Bando explode cofre de banco em Teolândia

Cerca de 10 homens encapuzados explodiram o cofre central da agência do Banco Bradesco, no município de Teolândia (a 271 km de Salvador), na madrugada deste domingo, 9.



De acordo com a Polícia Militar (PM-BA), os criminosos chegaram na cidade por volta das 2h em três veículos. Depois, eles se dividiram em dois grupos: enquanto uma parte dos criminosos foi para frente do posto policial e disparou diversos tiros para impedir a ação dos PM's, o restante do bando foi até a agência, que ainda passava por reformas após bandidos explodirem caixas eletrônicos em janeiro deste ano.



Após a ação, que durou cerca de 15 minutos, os criminosos tentaram incendiar um carro modelo Punto, que foi usado para chegar na cidade. Como não conseguiram incendiar, ele abandonaram o veículo. Em seguida eles fugiram em direção à zona rural de Wenceslau Guimarães (a 280 km Salvador), cidade vizinha a Teolândia. A polícia não soube informar se os bandidos levaram algum dinheiro.

Até o dia 7 de agosto, 144 ataques a banco foram registrados no estado. Foram 91 explosões, 13 arrombamentos, 11 assaltos e 29 tentativas foram frustradas.

A agência ficou destruída após a explosão (Foto: Reprodução | Blog Arautos)

