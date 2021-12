Bando explode caixa eletrônico em Bom Jesus da Serra

Um caixa eletrônico do posto de atendimento da agência do Bradesco no município de Bom Jesus da Serra ( distante a 452 km de Salvador), no sudoeste do Estado, foi explodido na madrugada desta segunda-feira, 8.

De acordo com informações de Polícia Militar, por volta das 2h, quatro homens armados chegaram ao município em um veículo e renderam o vigilante da prefeitura, que fazia a segurança no local.

Moradores que residem perto da agência acordaram com o barulho da explosão e acionaram a polícia. Eles ainda tentaram apagar o fogo nas instalações da unidade, mas o prédio ficou destruído com as chamas. Os criminosos não conseguiram arrombar o cofre do caixa eletrônico e fugiram sem levar nada.

