Bando explode banco com cofre vazio no interior da Bahia

Uma tentativa frustrada de assalto a uma agência bancária foi registrada na madrugada desta quinta-feira 3, na cidade de Água Fria (a 150 km de Salvador). De acordo a delegacia local, um grupo explodiu o cofre de uma agência do Banco do Brasil que estava sem funcionar desde março deste ano, quando também foi alvo de um ataque. Por conta disso, o cofre estava vazio.



Conforme a polícia, o grupo chegou em dois veículos e a agência ficou completamente destruída após a explosão. Na tarde desta quinta, a perícia técnica é aguardada para avaliar se os caixas eletrônicos foram atingidos pela explosão.



Na fuga, os suspeitos ainda dispararam tiros na praça da cidade, mas ninguém ficou ferido. A polícia chegou a realizar buscas pelos suspeitos, mas até as 13h nenhum suspeito foi preso.

Com esta ocorrência, a Bahia soma 198 ataques a banco neste ano. Do total, 125 com explosões, 18 arrombamentos, 16 assaltos e 39 tentativas frustradas

