Bando explode agências do Bradesco e Correios no interior

Cerca de 20 homens armados invadiram o município de Novo Horizonte (a 520 km de Salvador) na madrugada desta sexta-feira, 9, por volta de 2h, e explodiram as agências do Banco Bradesco e dos Correios.

Segundo informações da delegacia de polícia local, os criminosos portavam fuzis e fizeram um morador refém durante a ação. Após o roubo, a vítima foi liberada com um ferimento leve no pé.

Ainda de acordo com a polícia, a quadrilha não encontrou dinheiro nos caixas eletrônicos do banco. Já a quantia roubada na agência dos Correios não foi divulgada. Com o impacto das explosões, os estabelecimentos ficaram destruídos.

Os suspeitos fugiram da cidade em motos e carros. O caso será acompanhado pela 13ª Coorpin, do município de Seabra.

