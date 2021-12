Bando explode agências bancárias em São Desidério

Duas agências bancárias, uma do Banco do Brasil (BB) e a outra da Caixa Econômica Federal (CEF), ficaram parcialmente destruídas no município de São Desidério, na região oeste da Bahia, após ação criminosa de um grupo de mais de 15 homens armados, na madrugada deste domingo, 31.

Segundo informações do Blog do Braga, os bandidos explodiram os cofres das agências e fugiram com o dinheiro. Durante o assalto, os suspeitos ficaram em pontos estratégicos nas ruas da cidade e dispararam tiros para acuar a polícia e a população.

As agências ficaram parcialmente destruídas (Foto: Reprodução | BlogBraga | Edivaldo Braga)

Na fuga, eles também jogaram miguelitos (cruz formada com pregos) nas rodovias - entre Barreiras, São Desidério, no Distrito de Sítio Rio Grande e na saída para Correntina - para impedir a aproximação de autoridades policiais.

Após o crime, os suspeitos fugiram em duas caminhonetes, de modelos Frontier e Toyota Hilux. Ainda não há informação sobre a quantia levada.

Dados

Segundo o Sindicato dos Bancários da Bahia, até o dia 27 de janeiro foram registrados 6 ataques à agências bancárias no estado. Foram 3 explosões, em São Felipe e Barreiras, 2 tentativas, em Araçás e Salvador, e um assalto, em Lauro de Freitas.

adblock ativo