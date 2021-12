Bando explode agência de madrugada e leva dinheiro

Bandidos explodiram a agência do Banco do Brasil de Teodoro Sampaio, a 111 km de Salvador. O mais recente ataque ocorreu na madrugada desta sexta-feira, 12, por volta das 2h. Uma parede foi destruída e o dinheiro do cofre, roubado.

Dentre as duas casas vizinhas que tiveram avarias, está a residência do casal Antônio Normando Dantas de Souza, de 84 anos, e Consuelo Maria Sales de Souza, de 72.

Um corredor de apenas um metro de largura separa as paredes dos dois imóveis. Os idosos sofreram forte abalo emocional com a explosão, ocorrida em plena madrugada. Católicos, Antônio Normando e Consuelo Maria, fizeram o que estava a seu alcance: pegaram seus terços e começaram a rezar.

As investigações deste que é mais um ataque a agência bancária do interior cabem à polícia, que tentou ouvir testemunhas. Algumas disseram que a quadrilha era composta por quatro integrantes. Moradores da região relataram que ouviram quatro explosões. A quantia levada não foi informada.

