Bando explode agência bancária em Nova Soure

Um grupo com cerca de12 homens explodiu uma agência do Banco do Brasil nesta sexta-feira, 11, em Nova Soure, distante 242 km de Salvador. De acordo com a Polícia Civil (PC), o crime aconteceu por volta das 2h30 da manhã e foi filmado pelas câmeras de segurança da agência. Homens estavam com armamento pesado.

A explosão do cofre danificou também o teto da agência na área dos caixas eletrônicos, além de outros espaços do Banco do Brasil.

Ainda de acordo com a PC, os homens estavam com capuz e utilizaram duas dinamites para explodir o cofre. O grupo chegou ao município em três veículos: uma Hillux branca, um Limea branco e um Fiesta prata.

Segundo a polícia, enquanto parte dos integrantes explodiam o cofre central da agência, outra parte do grupo realizava disparos de arma de fogo para cima e ameaçava os moradores do município.

Após a ação, o grupo fugiu pela BR-110, em direção ao município de Olindina. A polícia informa que quando o grupo chegou na rodovia, eles efetuaram novos disparos de arma de fogo para assustar a polícia.

adblock ativo