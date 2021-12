Bando é preso após assaltar joalheria em Feira de Santana

Três homens foram presos nesta segunda-feira, 8, após assaltarem uma joalheria na Av. Getúlio Vargas, na cidade de Feira de Santana, que fica a cerda de 100 km de Salvador.

De acordo com informações da Polícia Militar da cidade, Michel Gonzaga, de 25 anos, Michel Benotto, 32, e Valdomiro Soares de Oliveira, 43, saiam da loja depois do assalto quando um policial à paisana desconfiou da ação e avisou para um grupo da PM que fazia a ronda na região.

Os bandidos perceberam a presença da policia e atiraram na direção do PM à paisana antes de fugirem, mas o tiro não atingiu o policial. Os três homens escaparam em um veículo modelo Fox, com placa do Paraná.

O bando foi perseguido até a rodoviária da cidade, quando os policias conseguiram por fim na ação. Segundo o soldado PM Rodrigo Rosa, do Pelotão moto centro, um dos suspeitos tentou fugir. "Ao perceber nossa aproximação, um dos suspeitos chegou a sair do veículo, tentando se passar por pedestre, mas foi alcançado pelos militares" contou o policial.

Conforme a PM, com os suspeitos foram encontrados as joias do roubo, que segundo o proprietário da loja estão avaliadas em cerda de R$ 1 milhão de reais, além de duas pistolas, uma de 9mm e outra 380, ambas de fabricação israelense, e algemas plásticas.

O trio está à disposição da Justiça na Delegacia de Furtos e Roubos da cidade. As joias roubadas já foram devolvidas ao dono da loja. Segundo a polícia, um dos presos é suspeito de participar de outro assalto a joalheria realizado em Feira de Santana no mês de abril.

