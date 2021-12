Bando é investigado por roubos a bancos no interior da Bahia

Os paulistas Felipe César de Souza Cunha, José Eurípedes de Souza, Luís Carlos Fernandes, Jonathan Rocha da Silva e Ismael Aparecido Reis dos Santos, além do pernambucano José Edilson Félix da Silva, foram nesta terça-feira, 7, apresentados pela polícia à imprensa em Salvador. Eles foram presos, na última quinta, horas após tentarem arrombar um caixa eletrônico do Bradesco no município de Brejolândia, a 756 km da capital.

O delegado Euvander Rodrigues, do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), disse que os presos têm passagem policial por ataques a terminais e saiu de São Paulo para praticar o delito aqui na Bahia. A prisão foi na BA-172, que liga Brejolândia a Santana. Conforme o delegado, uma mulher que mora perto do banco ouviu um barulho e acionou a polícia.

Segundo Rodrigues, a quadrilha (liderada por José Eurípedes) era investigada há semanas e já havia tentado arrombar outro terminal, na cidade de São Gabriel, a 15 km de Irecê, cidade a 473 km da capital, a noroeste da Chapada Diamantina.

Costa Azul

Três jovens foram presos no Costa Azul, orla marítima de Salvador, quando, segundo a polícia, se preparavam para roubar estudantes. Eles estavam em um Chevrolet Celta de cor prata (OUY-9566), mas foram surpreendidos por investigadores da 16ª Delegacia Territorial (Pituba) que realizavam diligências para coibir assaltos no bairro.

Os policiais já seguiam o veículo desde a avenida Magalhães Neto e fizeram a abordagem quando eles diminuíram a velocidade para abordar quatro estudantes. Adonei Novaes Desidério, 21 anos, Janderson Cardoso Santos Silva, 20, e Tiago Barreto Pedreira, 21, estavam no carro, onde havia um revólver calibre 38 escondido no porta-luvas.

De acordo com o titular da 16ª DT, Nilton Tormes, Adonei e Janderson confessaram que iriam assaltar, mas Tiago negou, alegando que iria entregar um currículo. O Celta foi alugado por um primo de Adonei, que pegou o carro emprestado.

"Adonei contou que ficou desempregado e precisava pagar R$ 700 para sua avó. Então, convidou Janderson e Tiago para virem à região do Iguatemi e roubar transeuntes. Janderson disse que cada um deu R$ 200 e compraram a arma por R$ 600 na Feira do Rolo", diz o delegado.

