Bando com fuzil é capturado após confronto com PMs no extremo sul da BA

Três homens foram presos e um adolescente foi apreendido após confronto com a Polícia Militar (PM-BA) no sábado, 12, em Coroa Vermelha, no município de Santa Cruz Cabrália, no extremo sul da Bahia. O bando estava armado com fuzil em um veículo e foi capturado após se envolver em um acidente durante perseguição.

De acordo com o site Radar 64, os suspeitos tentavam matar uma pessoa, quando PMs que faziam rondas na localidade escutaram os disparos e foram averiguar.

Ao avistar os policiais, eles tentaram fugir e se iniciou a perseguição. Os ocupantes do veículo atiraram contra os PMs. Houve revide e, em seguida, os suspeitos se rederam. Ninguém ficou ferido.

Foram detidos Cláudio Souza de Oliveira, de 40 anos, Júnior Cléber dos Santos, 38, Narciso Pereira Portugal, 21, e um adolescente de 17 anos, que dirigia o veículo.

Além do fuzil calibre 556, foram apreendidos um drone, munições calibre 12, um carro modelo CrossFox preto e quatro celulares.

adblock ativo