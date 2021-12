Bando bloqueia estrada com árvores e explode banco na Bahia

Bandidos explodiram uma agência do Banco do Brasil na cidade de Pau Brasil, no sul da Bahia, na madrugada desta segunda-feira, 9. De acordo com a Polícia Militar do município, antes do ataque, o bando derrubou árvores para bloquear a estrada que dá acesso à cidade.

Conforme a PM, cerca de 20 homens chegaram na cidade por volta das 4h em três caminhonetes. Durante a ação criminosa, os bandidos realizaram diversos disparos para cima. Não houve confronto com a polícia e ninguém ficou ferido.

A polícia realiza buscas pelos suspeitos, mas até as 8h desta segunda, ninguém havia sido preso.

Com esta nova ocorrência, o número de ataques a banco em 2016 sobe para 36, segundo balanço do Sindicato dos Bancários. São 24 explosões, três assaltos, três arrombamentos e seis tentativas frustradas.

