Bando assalta banco e incendeia veículo em Taperoá

Cerca de dez homens armados com fuzis assaltaram a agência do Banco do Brasil do município Taperoá (a 277 quilômetros de Salvador), na madrugada desta terça-feira, 3. As informações são site Gandu Notícias.

Os bandidos explodiram os caixas eletrônicos da agência, que ficou destruída com o impacto. A quantia levada ainda não foi informada. Durante a fuga, eles atearam fogo em um veículo.

Após a ação criminosa, eles utilizaram uma lancha e um outro veículo roubado para fugir. Conforme informações preliminares da polícia local, os assaltantes seguiram em direção ao município de Valença.

