Bando assalta banco e foge em ambulância no interior da BA

Seis homens encapuzados e fortemente armados usaram explosivos para abrir o cofre de uma agência do Banco do Brasil em São Miguel das Matas, a 216 km de Salvador, na madrugada desta segunda-feira, 2. O bando ainda tomou uma ambulância do município de assalto e a usou para fugir.

Na fuga, o grupo se desfez de um veículo Vectra, de cor preta, e seguiu na ambulância roubada. A agência assaltada havia sido inaugurada havia cerca de um mês, após ter sido alvo de outro assalto em dezembro de 2014.



O valor roubado pelos criminosos ainda não foi informado pelo banco. A ação criminosa aconteceu por volta das 2h e, até as 15h desta segunda, a perícia técnica ainda não havia chegado ao local do assalto.



Falta de policiamento

A população de São José das Matas sofre com a falta de policiamento. O efetivo policial do muncípio conta com apenas dois policiais civis e dois policiais militares. A Polícia Civil não dispõe de uma viatura desde 2008.

