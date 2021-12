Bandidos usam granada durante confronto entre facções BDM e Katiara

A cidade de Maragojipe, no Recôncavo baiano, foi palco de um confronto entre membros das facções do Bonde do Maluco (BDM) e Katiara nesta segunda-feira, 30. Segundo o site Voz da Bahia, ocorreu uma intensa troca de tiros durante duas horas no bairro da Comissão.

Durante o tiroteio, um dos criminosos lançou uma granada, que não explodiu e se alojou no canto de um passeio, embaixo de uma cadeira de plástico. O artefato não teria explodido porque o dispositivo de detonação não foi removido adequadamente.

Após o confronto, o Batalhão de Operações Especiais (Bope) foi acionado para remover a granada. Policiais militares realizaram ronda na cidade. Não há informações de feridos.

