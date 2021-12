Bandidos usam cavalos para roubar ônibus que seguia para SP

Doze passageiros de um ônibus interestadual foram assaltados na madrugada desta quinta-feira, 7, por volta das 4 horas, quando o veículo passava pelo bairro Novo Horizonte, em Feira de Santana (a 109 km de Salvador).

De acordo com o site Acorda Cidade, o coletivo da empresa Itapemirim, que saiu da Paraíba, sentido São Paulo, passava em um quebra-molas quando o motorista viu três cavalos amarrados na pista.

Para evitar um acidente, o condutor parou o ônibus. Os bandidos aproveitaram esse momento para abordar o coletivo. Armados, os criminosos invadiram o veículo e renderam as vítimas, que foram levadas para um matagal. Todos os passageiros foram saqueados. Os bandidos levaram celular, roupas e dinheiro das vítimas.

Sonho roubado

O paraibano Getúlio Clementino de Souza, 26 anos, seguia para São Paulo com a família. Para ele, a viagem seria uma oportunidade de um futuro melhor. Getúlio contou que vendeu tudo o que tinha para montar um negócio em São Paulo, mas ele teve o sonho interrompido pelos bandidos, que roubaram o dinheiro que ele arrecadou.

"Tinha uns seis caras todos armados com 12, pistola, tinha de tudo. Os caras ameaçaram a senhora. Perdi sete mil reais, celular, documentos, até minhas roupas levaram. Disseram para passar tudo que tivessem ou todo mundo morreria", contou ele.

A passageira Patrícia Regina, 22 anos, também teve dinheiro roubado. Ela levava R$ 3 mil para São Paulo, onde vai morar com os tios. Agora, ela vai chegar na capital paulista sem nada. "Estou morrendo de fome, meu telefone foi junto. Levaram roupa velha, porque se a gente tivesse condição boa, a gente não viajaria de ônibus", lamentou.

As vítimas prestaram queixa no Complexo de Delegacias, em Feira de Santana. Policiais fazem buscas, mas nenhum assaltante foi localizado até o momento. As informações são do site Acorda Cidade.

