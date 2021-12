Bandidos trancam delegacia em tentativa de assalto a banco

Quatro homens explodiram três caixas eletrônicos do Banco do Brasil da cidade de Tanquinho (a 146 km de Salvador), na madrugada desta sexta-feira, 11. A explosão causou um incêndio e a destruição total da agência bancária, única da cidade. Policiais civis, militares e Rodoviários Federais estão à procura do suspeitos e acreditam que os criminosos não conseguiram levar o dinheiro que estava nos caixas.

"O local é fechado e não tem saída de emergência, com a explosão subiu muita fumaça e o fogo se propagou com rapidez, o que dificultou a entrada deles. A perícia vai dizer se o dinheiro foi levado ou não", informou um investigador.

De acordo com informações da polícia, os acusados chegaram à cidade por volta das 3h da madrugada, foram até à delegacia que fica a cinqüenta metros do banco, colocaram uma corrente com cadeado no portão e seguiram para a agência. "Eles colocaram uma quantidade grande de explosivos nos caixas, o que causou uma explosão enorme, que se ouviu longe, e causou o incêndio. Logo após a explosão chegamos ao local e eles não estavam mais", disse o investigador.

Uma equipe do corpo de bombeiros de Feira de Santana foi encaminhada e teve bastante dificuldade de apagar as chamas, já que o local não tem saída de emergência, o que deixou a fumaça confinada. "Lá dentro está bastante quente e tem muita fumaça e não conseguimos permanecer muito tempo, mas já conseguimos apagar as chamas e estamos fazendo o trabalho agora de resfriamento", explicou o sargento Benilton Leão, do Corpo de Bombeiros.

O Grupo de Repressão a Crimes Contra Instituições Financeiras (Garcif) esteve no local e está acompanhando as investigações que estão sob a responsabilidade da delegada Maurenice Fernanda Lima, titular da cidade.

O gerente da agência, Jorge Neves, informou que o banco funciona no local há 12 anos e que esta foi a primeira vez que foi assaltado. Ele disse que, dos três caixas eletrônicos existentes, apenas dois estavam com dinheiro. "Mas acredito que eles não tenham levado nada. As imagens das câmeras de segurança já foram solicitadas e devem ser enviadas ainda nesta sexta para a delegacia", destacou.

"Nunca vi uma coisa desta, o barulho foi tão forte que parecia que estava acabando a cidade. Acordei achando que a rua toda havia sido atingida por alguma coisa que causou a explosão", desabafou a aposentada Maria Emilia da Silva, ainda assustada.

O comerciante Livio de Jesus estava preocupado, uma vez que a agência era a única na cidade o que faz com que os moradores se dirijam a cidades vizinhas para realizar suas transações bancárias. "A cidade mais próxima é Candeal, que fica a 19 km daqui, mas nem todo mundo tem condições de pagar pela viagem. Só quem fica prejudicado é que não tem condições mesmo", frisou. .

