Bandidos tinham metralhadoras .40 artesanais

Polícias Federal e Militar apreenderam, com um grupo de assaltantes no municipio de Amelia Rodrigues, armas artesanais de alta letalidade. Os bandidos tinham metralhadoras .40 feitas em fundo de quintal, mas com alto poder de fogo.

Além das armas, havia muita munição com a quadrilha. Foram presos João Paulo Santos de Araújo, Ulisses Dantas de Lima, Tarcisio Matos dos Santos e Fabricio de Jesus Santos.

